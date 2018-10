Evento benefico in piazza Martiri della Benedicta e via Gramsci con festa per bambini, frittelle, giochi e truccabimbi, stampa magliette.

L’incasso sarà devoluto a favore degli sfollati di Genova.

Informazioni

ilgirasolecampoligure@gmail.com

3486937618

misterecommerce@gmail.com

3895083108