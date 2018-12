“Cose da femmine” – Stand up comedy di e con Daniela Delle Foglie

Torna la stand up comedy con i migliori comici direttamente da “Comedy Central” in Stradanuova Teatro Auditorium grazie all’Associazione Interno19. Venerdì 14 dicembre Daniela Delle Foglie si esibirà con il suo spettacolo “Cose da femmine” e per l’occasione Interno19 ha pensato ad una serata speciale con un prespettacolo molto divertente.

“Cose da femmine” racconta speranze, fobie e nevrosi di Daniela Delle Foglie: dalla passione per il porno alla scrittura di fiction tv come “Don Matteo”, dall’amore (non corrisposto) per il suo analista ai terribili match su Tinder. Il tutto condito da canzoni demenziali (ma profondamente sentite), suonate (male) con l’ukulele.

PRESHOW alle 20:45 con Sara Padovano Psicoterapeuta e sessuologa: “Warm up – Le fasi dell’Amore” Corteggiarsi, innamorarsi, amarsi e… L’amore e le sue fasi sono un dato di fatto indiscutibile di ogni storia d’amore, dalla più serena a quella più turbolenta, un susseguirsi di momenti, emozioni ed ormoni che ci trasportano dalla bramosia del corteggiamento, ai sospiri della pupilla a cuoricino, volando verso la serenità di un partner al nostro fianco. E poi? Noia, apatia, rottura? Ma va sempre a finire così? Forse sì, ma anche no! Un talk (non solo femminile!) divertente e piccante per riscaldare l’atmosfera prima della stand up comedy!

Biglietti da 15 € a 10 €

PACCHETTO SPECIALE CENA + SPETTACOLO

Il pacchetto prevede una cena da Groove più lo spettacolo di stand up comedy “Cose da femmine” con Daniela Delle Foglie al prezzo speciale di 26 €. Una serata per… ridere di gusto! Groove nasce nel centro di Genova, e al centro del ristorante ci sono i classici della cucina americana, che vengono rivisitati con la fantasia al potere. Ogni giorno Groove è alla ricerca di prodotti sempre freschi e inusuali. I piatti regalano un’esperienza senza compromessi, alla costante ricerca di mix di sapori sorprendenti e autentici.