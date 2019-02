Corso per assaggiatori di grappa e acquaviti al Sol Levante di Cavi di Lavagna

Mercoledì sera il Sol Levante di Cavi di Lavagna, in collaborazione con ANAG , apre il corso per “assaggiatori di grappa e acquaviti”, che si snoderà in cinque lezioni: dopo il 20, il 27 febbraio, e poi il 7, 13 e 21 marzo.

Per tutte le info, chiamare e scrivere al 3441475761 corsi@sollevantebeach.it, e-o al 3669019372 presidente.liguria@anag.it.

Il corso è stato ideato nell’ambito dei corsi che il Sol Levante organizza per la sua Academy, ovvero la “scuola” per imparare i mestieri da poter fare nei locali e nella nightlife. Il Sol Levante Academy è un evento unico nel panorama delle discoteche perlomeno genovesi e liguri. Il Sol Levante è pure aperto come ristorante e pinseria il venerdì e sabato a cena e la domenica a pranzo (meglio prenotare al 3441475761). E la domenica pomeriggio appuntamento fisso con “il caffè delle mamme”. Tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Sol Levante Cavi di Lavagna