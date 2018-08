Corso di Fiber Art – Arte a Sori col riciclo

Sori. L’associazione ColorInscena, attiva dal 2009 a Sori è nata con l’intento di mantenere viva la tradizione artistica e culturale di Sori e del Golfo Paradiso.

In quest’occasione si propone come luogo d’incontro e aggregazione di giovani e meno giovani, proponendo con il patrocinio del Comune di Sori, un corso di Fiber Art con materiali di riciclo, aperto anche a chi non possiede nessuna preparazione tecnica.

La Fiber Art è una corrente artistica sviluppatasi nel corso del XX secolo che si avvale di tecniche e materiali tessili. Da alcuni decenni si è imposta nel panorama dell’arte contemporanea per un approccio di ricerca molto variegato. Si tratta di opere che accolgono al loro interno le molteplici possibilità offerte dall’utilizzo del filo, dei tessuti di diversa natura, integrati spesso alle altre tecniche più o meno tradizionali del fare artistico.