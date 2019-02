Corso di formazione per volontari della Protezione Civile

“con doppia apertura, martedì 19 e 26 febbraio alle ore 18.30, presso l’associazione Nuova Acropoli in Corso Torino 48/1, sarà presentato il nuovo corso di “Formazione al volontariato”.

Il corso prevede solo l’iscrizione all’associazione. È rilasciato attestato per credito formativo.

Il corso è rivolto a coloro che desiderano agire nella città, per la città, motivati dal rispetto per l’uomo e l’ambiente. Il corso, completamente gratuito, prevede una serie di lezioni sia etiche che pratiche, per formare e preparare il volontario ad affrontare eventi di varie natura.

Info: genova@nuovaacropoli.it – Tel. 3775534351