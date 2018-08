Il corpo delle Infermiere Volontarie – le Crocerossine – compie 110 anni!

Dolcezza e solidarietà, il Corpo delle Infermiere Volontarie in collaborazione con le pasticccerie liguri.

Il Corpo delle Infermiere Volontarie, meglio note con il nome di Crocerossine, compie 110 anni!

Per più di un secolo queste donne, sono state presenti nelle guerre, nelle catastrofi naturali, a fianco dei profughi, in attività di sostegno sociale e sanitario in Italia ed in missioni all’estero, prestando un servizio volontario che hanno cercato di esercitare, anche nei momenti più difficili, con il sorriso e con la loro tenerezza e dolcezza di mogli, amiche, madri, sorelle.

Ecco perché l’Ispettorato regionale della Liguria ha deciso di festeggiarne il compleanno con una gara di torte tra pasticcerie. Dal 2 al 10 giugno, nelle pasticcerie liguri che aderiranno all’iniziativa, da Ventimiglia a La Spezia, si esporrà un dolce ispirato al tema 110 anni della nascita del Corpo delle Infermiere Volontarie.

A questa “dolce” iniziativa hanno aderito 34 pasticcerie liguri e la creazione più bella e significativa verrà premiata a Genova venerdì 8 giugno presso il Circolo Ufficiali dell’esercito.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Genova e con l’Associazione Pasticcerie FEPAG e ASCOM che si ringraziano per il prezioso contributo.

Pertanto dal 2 giugno potrete vedere, nelle vetrine aderenti, una torta dedicata alle Infermiere Volontarie, da quel giorno la gara regionale sarà aperta e che vinca il migliore! W la Croce rossa,

W LE Crocerossine!