A Cornigliano la mostra D.A.S (Droni Ambiente Sicurezza)

Genova. Nelle giornate del 12 e 13 maggio 2018 a Villa Durazzo Bombrini, via Ludovico Antonio Muratori, 5 a Genova – Cornigliano, avrà luogo la seconda edizione della mostra D.A.S. (Droni Ambiente Sicurezza), l’evento genovese dedicato ai sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

Come lo scorso anno, la manifestazione avrà un carattere divulgativo e dimostrativo e saranno presenti le scuole di volo liguri, gli operatori del settore e gli enti dedicatialla regolazione e al controllo del volo, nonché i costruttori dei dispositivi e degli equipaggiamenti che avranno modo di presentare le più recenti novità tecnologiche sul mercato.

Durante la manifestazione verrà messo in atto un programma di seminari e workshop aperti al pubblico che affronterà e approfondirà gli aspetti regolamentari, tecnologici, economici e sociali del settore per qualsiasi livello, dal professionista al semplice amatore, o per chi vorrebbe intraprendere una carriera lavorativa.