Una coppia d’eccellenza per la Giovine Orchestra Genovese

Genova. Uto Ughi e Bruno Canino formano da decenni una delle coppie più acclamate in ambito cameristico. Ughi si è esibito per la prima volta a sette anni suonando Bach e Paganini e ha proseguito gli studi sotto la guida di George Enescu. Nel 1997 il presidente della Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce per i suoi meriti artistici.

Bruno Canino ha studiato pianoforte e composizione presso i conservatori di Napoli e di Milano. Direttore artistico della GOG dal 1986 al 1995 vanta collaborazioni, oltre che con Uto Ughi, con Itzhak Perlman, Lynn Harrell, Salvatore Accardo, Viktoria Mullova e Antonio Ballista, con il quale ha festeggiato il sessantesimo di attività del Duo pianistico protagonista di importanti prime assolute di composizioni del novecento.

Nello spettacolo di lunedì 4 dicembre suoneranno brani di Tomaso Antonio Vitali, Ludwig van Beethoven, Camille Saint-Saëns e Johannes Brahms.

Inizio alle 21, biglietti da 31,50 euro.