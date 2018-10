Convegno “La comunicazione della diagnosi nelle malattie neuromuscolari”

La comunicazione gioca un ruolo importante in ogni ambito ma diventa fondamentale quando ad essere comunicati sono temi delicati che investono la sfera personale ed emotiva delle persone, come la diagnosi di una malattia. Il rischio che questo momento venga affrontato in una condizione di solitudine e impreparazione può compromettere il progetto di vita e il futuro percorso riabilitativo del paziente.

Il convegno presso l’Hotel Méditerranée vuole fornire stimoli e indicazioni concrete per pensare alla comunicazione della diagnosi come punto di partenza di una serie di percorsi di sostegno sia sul piano medico sia su quello psicologico e socioassistenziale, più vicini ai bisogni dei pazienti e dei loro familiari.