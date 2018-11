Conferenza “Radioastronomia: non si vede ma c’è”

L’Associazione Ligure Astrofili Polaris in collaborazione con il Museo “G. Doria”, nell’ambito della rassegna “Astronomia al Museo”, è lieta di presentare sabato 17 novembre alle ore 15:30 presso la Sala Anfiteatro del Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria”, in via Brigata Liguria 9 a Genova, la seconda conferenza gratuita e aperta al pubblico dal titolo “Radioastronomia: non si vede ma c’è”. Relatrice Daria Guidetti, astrofisica e ricercatrice INAF – IRA).

Nata meno di un secolo fa la radioastronomia ci ha permesso di aprire una nuova finestra sul cosmo ed ora grazie ad essa siamo pronti per svelare molti misteri insoluti dell’universo. Daria Guidetti accompagnerà i presenti in un viaggio nel tempo e nello spazio “a bordo” di alcuni tra i più sorprendenti radiotelescopi, compresi quelli di nuova generazione, in cui l’Italia sta avendo un ruolo cruciale.