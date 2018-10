Nell’ambito del ciclo di incontri organizzato per il 2018 – 2019 dagli Amici dell’Orto Botanico dell’Università di Genova si terrà la conferenza “Lampedusa, meraviglia botanica tra due continenti” con relatori Mario Calbi e Silvia Cama.

In collaborazione con Terra! Onlus nel 2016 e 2018 gli Amici dell’Orto Botanico di Genova hanno visitato l’isola per scoprire, ammirare e far conoscere, anche con questa presentazione, un ambiente di eccezionale valore naturalistico, unico in Italia e, per alcuni aspetti, unico al mondo, quasi sempre ignorato dai flussi del turismo balneare. Un ambiente ricco di piante ed animali endemici, di entità di chiara provenienza africana e di luoghi in cui le particolari condizioni climatiche e geologiche hanno creato paesaggi e adattamenti di straordinario interesse.

L’associazione Terra! Onlus illustrerà il Progetto P’orto di Lampedusa. Nato nel 2014 per realizzare orti comunitari sull’isola e valorizzarne le risorse naturali, si propone di sostenere la comunità locale che accoglie tanti migranti senza mai tirarsi indietro, spesso lasciata da sola.