Conferenza \"La Storia dell\'Universo\" a cura di Giulio Manuzio

Introducono:

Enrico Giordano, Direttore dell’Osservatorio Astronomico

Maria Giovanna Figoli, Centro di Documentazione Logos

Tutto inizia 13.82 miliardi di anni fa. Prima era il vuoto:assenza di materia.Il vuoto primordiale non era immobile,la sua energia fluttuava. L’equilibrio andò in frantumi ed ecco la materia visibile,la luce e le forze fondamentali. Era passato solo un secondo.

Il sole e i suoi pianeti, tra cui la terra, nascono dopo 9 miliardi di anni. Poi la prima struttura vivente: una”cellula’ in grado di dividersi in due. Tutta la vita del nostro pianeta deriva da progenitori microbici vissuti circa 3,5 miliardi di anni fa.

La conferenza sarà tenuta dal Prof. Manuzio, fisico, che ha svolto una lunga carriera di insegnamento e di ricerca in vari ambiti: fisica nucleare, degli acceleratori, dell’antimateria, astrofisica.

L ‘incontro è organizzato da Centro di Documentazione Logos in collaborazione con: Associazione Università Popolare Sestrese e Osservatorio Astronomico di Genova. L’evento ha il patrocinio del Municipio VI Medio Ponente.

Ingresso libero.