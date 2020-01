Genova. L’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana organizza, Martedì 21 Gennaio 2020 alle ore 18, a Palazzo della Meridiana, la conferenza di presentazione della mostra “Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi genovesi.”a cura di Anna Orlando.

La mostra aprirà al pubblico Venerdì 14 Febbraio 2020 e rimarrà visitabile fino a Domenica 28 Giugno 2020 con orario dal martedì al venerdì dalle 12 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 19. (preview riservata alla stampa giovedì 13 febbraio 2020)

Oltre a tele di Cambiaso e Magnasco, opere di Domenico Fiasella, Giovanni Benedetto Castiglione, Giovanni Battista Gaulli, Gio. Enrico Vaymer, Domenico Piola, Gio. Bernardo Carobene, Jan Roos, Bernardo Strozzi, il Mulinarettto e molti altri.

Per la prima volta a Genova una mostra indagaherà in modo così approfondito, aggiornato e trasversale l’importante capitolo della ritrattistica genovese dalla metà del Cinquecento – dominata da un gigante della pittura come Luca Cambiaso – fino alla prima metà del Settecento, quando con Alessandro Magnasco e poi anche Mulinaretto e altri, si assiste alla fascinosa alternanza di segnali di euforia e di crisi.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.