CONDIZIONA MENTI – PREMIÈRE – ARMENIA Electronic Live Set e Performance

all’interno di SEQUENCES, rassegna a cura di Duplex Ride

Museo di Sant’Agostino – Sala Puget secondo piano

piazza di Sarzano 35/R – 16128 Genova

ingresso libero

l’esibizione di Armenia è alle ore 17:00

Sabato 11 Maggio

ARMENIA – Electronic Live Set e Performance

con la partecipazione di

ALMAKARMA

GIORGIA PONTICELLO

MATTIA MORO

“Condiziona Menti”, lavoro presentato qui in prima assoluta, nasce da un’idea testuale di Armenia che ruota attorno al concetto di dogma. Una volta trasposta l’idea in musica e azione è stata realizzata a cura di Giorgia Ponticello e Mattia Moro una suite originale di danza e performance il cui stile si situa tra il contemporaneo e la contaminazione.

Sintassi, costruttivismo, contrapposizione, dualità, simmetria e anche alchimia sono alcuni concetti chiave utili per la lettura di questo lavoro multidisciplinare che nasce da una collaborazione a più teste, mani e piedi.

La parte sonora è arricchita dalla partecipazione della danzatrice Giorgia Ponticello la cui giovane voce recita più volte come una filastrocca il testo fondante:

“Condiziona menti

Sono questi

Sono quelli

Sono i tuoi

Sono i miei

Dogma

Associazione ripetuta

Influenza ripetuta

Conferire proprietà

Alla sostanza

Suggestiona menti

Idea impensabile

Idea radicale

Idea accettabile

Idea razionale

Idea diffusa

Idea legalizzata

Conferire proprietà

Alla sostanza

Condiziona menti

Sono questi

Sono quelli

Sono i miei

Sono i tuoi

Dogma”

La voce di Giorgia, filtrata e trattata, accompagna la performance ideata a due con il danzatore Mattia Moro.

Questa la loro visione interpretativa:

“Ognuno di noi ha una propria identità che lo fa sentire unico. Tutti abbiamo le stesse fragilità che ci fanno sentire un’unica comunità umana. Le convenzioni sociali stigmatizzano o enfatizzano le unicità utilizzandole per accentuare le differenze superficiali che portano a un pensiero comune. Siamo così diversi ma così uguali. Sfumature di più personalità, veniamo influenzati da ciò che ci circonda per paura di non essere accettati dagli altri. Abbiamo paura della diversità, quando in realtà essa è la nostra unica via di fuga.

Nella performance le scarpe diventano un simbolo del condizionamento.”

Lo spettacolo complessivo verrà presentato dal vivo in prima assoluta suonando e interpretando i tre brani/movimenti della suite: “Dogma”, “Sintassi Della Lingua Madre” e “Divide Et Impera”. L’EP di “Condiziona Menti” verrà pubblicato poco dopo su Bandcamp.

Giorgia Ponticello (27/04/1998), oltre che studentessa dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, è una danzatrice e docente di hip hop e danza contemporanea. È stata danzatrice per la compagnia emergente Kseij Dance Company di Alekseij Canepa ed è attualmente membro della “Cohesion Crew” dello Studio Danza Alla Poilova diretta da Laura Bergaglio e Federica Loredan.

Mattia Moro (28/10/1994) è danzatore e docente di hip hop, musicista elettronico per la Kseij Dance Company di Alekseij Canepa, deejay. È attualmente membro della “Cohesion Crew” dello Studio Danza Alla Poilova diretta da Laura Bergaglio e Federica Loredan.

Il servizio fotografico è di Roberta Fognani.

La prima parte del live set vedrà anche la partecipazione di ALMAKARMA. ALMAKARMA è un progetto di musica e video. Nasce dall’incontro del musicista/cantante Ivano Baldassarre con il fotografo/videomaker Salvatore Mei ed Enrico Scheri che cura l’immagine grafica del team. I brani, così come i video a essi ispirati, sono permeati da una forte componente di ricerca interiore e spirituale.

Dalla sincronicità dell’incontro tra ALMAKARMA e ARMENIA è nata recentemente una fortunata collaborazione che parte con la rielaborazione in formato “canzone” di alcuni brani di ARMENIA, tra cui “Engage Me”, adesso “Vita”. Il terreno comune che unisce questi artisti ha radici in una ricerca che prima ancora di essere musicale è collegata alle domande senza fine che il percorso evolutivo della consapevolezza ci presenta. Un EP in comune è in preparazione.

Armenia è un musicista elettronico che coniuga un approccio molto istintivo e intuitivo con la cura meticolosa di un quadro sonoro avvolgente ed emotivo. Le strutture musicali sono solitamente semplici e d’impatto. La ripetizione seriale e al contempo la ricerca della differenza sono due cifre stilistiche dominanti. L’attenzione alla percezione del mondo e all’interpretazione dell’Essenza traspare dalle singole composizioni.

Discografia:

2011 – A New Beginning – Digital Album, CD, autoprodotto, su Bandcamp.

2015 – Reboot (Live) – Digital Album, CD, autoprodotto, su Bandcamp.

2017 – We Are Still Machines – Digital Album, autoprodotto, su Bandcamp.

2018 – Echoes (Live) – Digital Album, autoprodotto, su Bandcamp.

2018 – The Wedding Gig – di Andy Moor, Armenia, Valentina Campora – Digital Album, autoprodotto, su Bandcamp.

Compilation:

Duplex Ride vol. 1 2013 – track: Saving Energy (Live) (esaurito).

www.armeniamusic.it