Concerto per Sant’Egidio a Rapallo

Rapallo. Venerdì 11 dicembre alle 21 nel Teatro Auditorium delle Clarisse, si terrà un concerto benefico di Mara Luzzatto (flauto traverso), Alessio Pisani (fagotto) e Marco Vincenzi (pianoforte), in favore dei pranzi di Natale della Comunità di Sant’Egidio. Gli interpreti – tutti e tre docenti al Conservatorio Paganini di Genova – eseguiranno musiche di Ludwig van Beethoven: trio in sol maggiore WoO 37 per flauto, fagotto e pianoforte, serenata in re maggiore op. 41 per flauto e pianoforte e trio in si bemolle maggiore op. 11. L’ingresso è libero.