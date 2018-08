Concerto di Natale di solidarietà a Sestri Ponente

Genova. La chiesa dei frati minori cappuccini di viale Canepa a Sestri Ponente, ospita un evento di musica e solidarietà: alle 18, al termine della messa, concerto di Natale con il coro Monti Liguri (maestro Enrico Appiani) e il coro Brinella (maestro Fabio Francia).

L’ingresso è libero, ma sono gradite offerte per sostenere il progetto missionario “Posada di Betlemme”, la casa di accoglienza per i malati e le loro famiglie in Perù.

L’evento è organizzato dalla Compagnia di Riky, associazione che organizza appuntamenti per raccogliere fondi per beneficenza.