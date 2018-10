Concerto di Laurea della pianista Silvia Zoe Cirillo

Venerdì 5 ottobre alle ore 21 la pianista Silvia Zoe Cirillo terrà il suo concerto di laurea con un programma di musiche di Claude Debussy (1862 – 1918), organizzato in collaborazione con il Conservatorio “Nicolò Paganini” di Genova.

La musicista eseguirà “Notturno”, “Tarantella stiriana (Danse)”, “Suite bergamasque: Prélude – Menuet – Clair de lune – Passepied”, dai Préludes “Voiles, Ce qu’a vu le vent d’Ouest (I libro) Estampes: Pagodes, Soirée dans Grénade, Jardins sous la pluie”.

Silvia Zoe Cirillo è nata a Genova nel 1993. All’età di 5 anni intraprende lo studio del pianoforte all’Accademia Ducale di Genova con la professoressa Viviana Buzzai. Nel 2010 si iscrive al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, dove frequenta il corso accademico di I livello di Pianoforte sotto la guida del maestro Gianfranco Carlascio, diplomandosi nel 2013 con il massimo dei voti. Nel corso degli anni di studio ha approfondito il repertorio solistico e di musica da camera anche con Boris Petrushanskij, Massimigliano Damerini, Massimo Lauricella.

Ha vinto il primo premio in diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali. È molto attiva anche nella musica d’insieme, ha partecipato a numerose rassegne musicali di musica da camera in duo pianoforte e voce, tra cui la più recente “I Concerti di Primavera” per GOG con la soprano Federica Salvi.. Attualmente è iscritta al corso specialistico di Pianoforte (indirizzo solistico cameristico e didattico) al Conservatorio Paganini.

Nell’anno accademico 2017 – 2018 ha vinto la selezione per esibirsi come solista con l’orchestra del Conservatorio e si è prodotta in tal veste al Teatro Carlo Felice di Genova nella “Rapsodia in blu” di G. Gershwin.