Concerto di fine estate del Tropico del Blasco

Genova. Un momento per ritrovarsi? La notte, un palco e delle note: ecco il concerto di fine estate in piazza Tazzoli a Sestri Ponente il 14 settembre.

La band Tropico del Blasco, che vede la sua nascita nel lontano 2005, si esibirà in un tributo al grande Vasco Rossi.

Tutti i musicisti sono accompagnati, oltre che dalla loro bravura, dall’utilizzo di un’eccellente strumentazione, che il più possibile si rifà a quella usata dalla Band di Vasco, i cui membri spesso collaborano con il Tropico per offrire al pubblico serate mozzafiato!

Gli arrangiamenti del Tropico del Blasco sono curati minuziosamente e il repertorio si estende a tutta la carriera di Vasco, da “La Nostra Relazione” a “I Soliti”, da “Albachiara” a “Un Senso”, in modo da non deludere sia i fan di vecchia data che quelli della nuova generazione. Il Tropico si esibisce anche in formazione “Unplugged” per rivisitare i successi del Blasco in una struggente chiave acustica