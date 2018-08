Dopo il successo del pianista Andrea Bacchetti del 4 luglio all’Oratorio di Sant’Erasmo un nuovo importante concerto del pianista Scipione Sangiovanni.

Il programma prevede la Sonata in Do maggiore K330 di Mozart, i “Quadri di un’Esposizione” di Mussorgsky e una composizione dello stesso pianista.

Il concerto è organizzato dai familiari per ricordare, nel centenario della nascita, l’ingegnere Giuseppe Lodigiani, titolare dell’omonima impresa edile che ha operato in tutto il mondo. Lodigiani aveva a Sori la sua casa delle vacanze e in passato ha sempre aiutato il paese e la comunità a crescere e a realizzare importanti iniziative, tra cui il restauro dell’oratorio dopo anni di abbandono.