In occasione della festa patronale la Parrocchia di S. Sabina ospita il concerto della Schola Cantorum S. Andrea di Venegazzù (TV) nel suo 35° anno di attività.

Un repertorio di musica Sacra polifonica in grado di soddisfare sia l’esperto sia lo spettatore che si avvicina per la prima volta a questo tipo di esperienza.