Concerto dei Genos Saxophone Quartet

Il concerto è un’iniziativa promossa dal Municipio V della Valpolcevera e dall’Associazione Culturale Pasquale Anfossi. Questo sarà il secondo concerto che l’Associazione genovese promuove e organizza in zone lontane dal centro per portare cultura e musica dove l’offerta culturale è spesso carente, secondo un obiettivo e una volontà che anima da tempo l’Associazione. In questo caso il concerto si farà in un luogo della città fortemente simbolico, crediamo che la musica possa essere il miglior modo per condividere e ricordare con affetto. Tutta la cittadinanza è invitata.