Concerto dei Buio Pesto a Portofino

Sabato 8 Giugno alle ore 21, si terrà nella piazzetta di Portofino (in piazzetta) il concerto dei Buio Pesto ad ingresso gratuito, in occasione dell’inaugurazione della “Passeggiata dei Baci”, la quale avverrà in presenza delle autorità di Regione Liguria e del suo Presidente.

E’ il primo concerto in assoluto dei Buio Pesto a Portofino in 24 anni e quasi 950 concerti, nonostante Portofino venga citata nella loro storica canzone “Belin” (del 2002, contenuta nel CD “Paganini”) il cui videoclip fu girato proprio sul molo di Portofino.