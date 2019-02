Concerto “Buon Compleanno, Faber” in occasione del compleanno di Fabrizio de André

Lunedì 18 febbraio ore 21, al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo, in collaborazione con il Comune di Rapallo, si terrà il concerto “Buon Compleanno, Faber” in occasione del 79esimo compleanno di Fabrizio de André.

I due più pluripremiati cantautori genovesi, attualmente in attività, cantano e raccontano Fabrizio De Andrè, in un evento speciale dedicato al suo 79esimo compleanno.

Federico Sirianni, da ormai quattro anni, porta in scena sui palchi e nelle scuole di tutta Italia un concerto-racconto in cui le grandi canzoni di Faber si alternano a una narrazione di episodi e aneddoti di un vissuto personale che Sirianni, sin da quando era bambino, ha avuto la fortuna di trascorrere con De Andrè.

Max Manfredi è stato definito dallo stesso De Andrè “il migliore di tutti” riconoscendogli questo talento con la partecipazione alla canzone “La fiera della Maddalena”.

Manfredi e Sirianni saranno accompagnati sul palco delle Clarisse dalla giovane e talentuosa violinista genovese Alice Nappi.

Biglietto a 10 euro e ingresso gratuito per tutti gli studenti di Rapallo.

