Concerto per Amatrice a Sestri Ponente

Genova. Il Coro Monti Liguri diretto dal maestro Enrico Appiani e il tenore Silvano Maini, si esibiranno per un concerto benefico in favore della popolazione di Amatrice. L’evento è organizzato dall’associazione La Compagnia di Riky. L’appuntamento è per sabato 17 dicembre alle 18 nella chiesa dei Frati minori Cappuccini, in viale Canepa a Sestri Ponente.

L’ingresso è libero, ma il ricavato delle offerte sarà interamente devoluto al parroco di Amatrice, don Savino d’Amelio, per sostenere le famiglie colpite dal terremoto.