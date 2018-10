Con la fine dell’estate e la ripresa della scuola inizia ufficialmente anche la nuova stagione di proposte didattiche presso il Museo di Storia Naturale “G. Doria” a cura di ADM Associazione Didattica Museale. Un ricchissimo calendario di eventi che accompagnerà le famiglie con bambini di Genova e dintorni sino alla fine di maggio e affianca le moltissime proposte per le scuole.

Dopo l’open day che ha visto il museo affollato da numerosissimi bambini pieni di entusiasmo si parte domenica 30 settembre alle ore 15 con una novità: uno spettacolo dal titolo “Con la testa tra le nuvole – Il mondo con gli occhi di un bambino” di e con Dario Apicella e Giovanni Parodi.

Quante cose è possibile fare usando la testa? Chi ha la testa tra le nuvole può immaginare favole, far vorticare i propri pensieri e perfino raccontare frottole! Lo spettacolo, della durata di 1 ora, è rivolto a bambini dai 4 ai 10 anni e ha un costo di 6 € a partecipante (adulti compresi).

Inoltre il 13 ottobre ci sarà la prima Notte al Museo della stagione tutta a tema Halloween e rivolta a bambini dai 6 ai 12 anni. Un’occasione unica per dormire nelle sale del museo e scoprire cosa accade quando le porte restano chiuse. La notte ha un costo di 50 auro a bambino con la possibilità di sconti per fratelli e amici, i genitori possono lasciare i bambini in museo alle 20:30 di sabato, per poi riprenderli la domenica successiva alle ore 9, dopo una simpatica colazione consumata tutti insieme.