Come nascono le previsioni meteorologiche? Appuntamento al Cream Café

Genova. Venerdì della cultura al Cream Café. “Come nascono le previsioni meteorologiche” con Andrea Mazzino.

In questo seminario verrà dapprima descritta l’atmosfera terrestre in relazione alle sue proprietà fisiche e ai moti che in essa avvengono. Verranno anche discussi i principali meccanismi all’origine delle correnti (vento). Tali concetti ci introdurranno al tema della “previsione del tempo” che verrà affrontato sia attraverso una succinta digressione storica, sia mediante l’illustrazione dello stato dell’arte oggi disponibile nel campo.

Andrea Mazzino

Laureato in Fisica presso l’Università di Genova nel 1993, consegue il “Dottorato di Ricerca in Fisica” presso la stessa Università nel 1997.

Consegue, nel 1998, la borsa di studio “Post-doc H. Poincaré” presso Lo “Observatoire de la Cote d’Azur”, Nizza, Francia; successivamente usufruisce di due Assegni di Ricerca: dell’Università di Genova nel 1999 e del Infm (Istituto Nazionale di Fisica della Materia) “Per Giovani Valenti in Fisica Teorica” nel 2000.

Dal 2001 al 2003 è “Ricercatore” a tempo indeterminato presso l’Istituto Isac (Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima) del Cnr.

Dal 2004 al 2014 è “Ricercatore universitario” presso l’Università di Genova; nominato “Professore associato” di Fluidodinamica nel 2014, è altresì abilitato alla “I Fascia” (“Professore ordinario”).

L’attività di ricerca di Andrea Mazzino è centrata sulla “Turbolenza” e la “Fisica dell’Atmosfera”, con particolare attenzione ai meccanismi di estrazione di energia da fluidi, ai problemi di Trasporto turbolento, ai Flussi Geofisici ecc.

Risulta coautore di più di 100 articoli pubblicati su “Riviste internazionali con referee”, la maggior parte in collaborazione con Università e Centri di Ricerca stranieri (Francia, Stati Uniti, Russia, Danimarca …).