L’E.O. Ospedali Galliera e Farmacie Comunali Genovesi organizzano una serie di incontri sulla salute sparsi sul territorio del capoluogo ligure. Dopo i primi eventi dei mesi scorsi, il nuovo appuntamento sulla salute rivolto ai genovesi si terrà il 19 luglio alle ore 17 presso lo stabilimento balneare San Nazaro (Corso Italia 5).

In occasione dell’incontro si parlerà di “Come mantenere corpo e cervello in salute” assieme al dott. Massimo Del Sette (direttore della S.C. Neurologia) e al dott. Francesco Vallone (direttore della S.C. Recupero e riabilitazione funzionale). Presenterà l’evento il dottor Gian Andrea Rollandi, Coordinatore scientifico del Galliera.

“La Liguria – spiega il dott. Rollandi – è una delle regioni del mondo con indice di vecchiaia più alto. L’invecchiamento della popolazione, oltre a porre dei problemi economici, sociali e di mercato (chi è produttivo e chi è assistito, chi paga le pensioni, come si sviluppa il mercato dei possibili acquirenti di beni e servizi in base alle fasce di età), ne pone altri dal punto di vista sanitario. C’è poi un’altra criticità: l’età d’insorgenza delle patologie croniche della popolazione è sempre più precoce, e il consumo di farmaci per la loro cura è in incremento. Per diversi motivi ci si ammala molto prima e al tempo stesso la medicina cura le diverse malattie consentendo di allungare la sopravvivenza”.

Si può quindi invecchiare a tutte le età ed è proprio da questa premessa che prendono il via le “Sfide della medicina 2018 del Galliera”.

I genovesi sono invitati a partecipare all’incontro per ascoltare, informarsi e porre quesiti agli specialisti.