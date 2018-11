“Colpi di timone” di Vicenzo La Rosa e Gilberto Govi

Dopo il grande successo de “I manezzi” Jurij Ferrini rivisita un altro amatissimo cavallo di battaglia del teatro di Gilberto Govi. “Colpi di timone” è una pièce portata al successo nel primo dopoguerra dal grande Gilberto Govi, attore genovese di straordinario talento, molto amato in tutta Italia e per troppo tempo dimenticato. Govi rappresentava per il pubblico degli anni Cinquanta lo stereotipo dell’autentico genovese: furbo, sorridente e rude. Ma ebbe successo grazie al suo talento nell’interpretare un teatro comico popolare e alla capacità di costruire maschere indimenticabili, di disegnare caratteri di grande umanità e di riscrivere copioni con la maestria di un artigiano.

Jurij Ferrini, regista e attore dalla cifra intelligentemente guascona e irriverente, ha deciso di sottrarre all’oblio Colpi di timone, che divenne anche film nel 1942. L’esito è una vera operazione di “restauro”, anche generazionale, che offre, a mezzo secolo dalla scomparsa del comico genovese, una rinnovata visione della straordinaria e graffiante ironia teatrale di Govi.

La storia è quella di Giovanni Bevilacqua, un uomo costretto a sopportare gli “affari sporchi” di un sistema economico corrotto, dal quale vorrebbe prendere le distanze. L’occasione si presenta quando un medico gli comunica che ha pochi mesi di vita poiché un “colpo di timone”, appunto, gli ha creato una lesione incurabile all’aorta. Da quel momento Giovanni inizia a dire tutto quello che sa e quello che pensa: crea uno scandalo dietro l’altro, in un crescendo di risate, spesso amare, fino ad un inatteso lieto fine.

Circondato da un gruppo di giovani e bravi attori, Ferrini esalta la complessità, la poesia, e forse l’attualità di un testo – e di un autore – tutto da riscoprire.