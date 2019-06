Colori.Amo Casella - La festa più colorata dell\'anno

Sabato 13 e domenica 14 luglio, a Casella la “Festa più colorata dell’anno”.

In queste due giornate, coloratissimi aquiloni, delle più svariate forme e dimensioni coloreranno il cielo di Casella, in provincia di Genova.

Inoltre tutti i bambini potranno partecipare ai laboratori per costruire i loro aquiloni in Piazza XXV Aprile (la piazza principale del paese), per poi farli volare insieme ad esperti del settore presso l’Area Verde.

Saranno presenti alcuni dei principali club aquilonistici di Italia che eseguiranno esibizioni acrobatiche e coloreranno il cielo con decine di aquiloni di tutte le forme e dimensioni.

Con la partecipazione ed il supporto tecnico dei “Microaquilotti kite club” di Genova.