Colorando Tour

#ColorandoTour potrebbe essere l’hashtag che richiama nell’estate 2019 tutte quelle persone che vogliono passare una giornata di puro divertimento a spasso con i colori.

Possono partecipare davvero tutti, senza limiti di età. Il percorso lo si può percorrere come si vuole, camminando, saltando, all’indietro o ballando, dove a farvi compagnia ci saranno queste coloratissime polveri (atossiche, anallergiche, ecofriendly e rimovibile al primo lavaggio e composte al 100% da prodotti naturali, certificate), non è una gara ma solo un modo alternativo per divertirsi in compagnia di amici, parenti o colleghi.