Colle der fomento live a Genova per l’Hip hop festival

Genova. Colle der Fomento dal vivo a Genova, domenica 4 agosto in concerto a Genova Hip Hop Festival

Fa tappa anche nel capoluogo ligure il tour di presentazione di Adversus, il nuovo album pubblicato lo scorso 16 novembre dalla storica formazione rap romana Colle der Fomento. Accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica, il disco è un viaggio nei suoni, dove il rap incontra il rock, il blues, il jazz e la musica italiana contaminandosi in modo adulto senza snaturarsi.

Nel tour oltre vent’anni di musica e di storia della cultura Hip-Hop italiana, l’energia e il trasporto del live dove la band esprime a pieno tutta la sua carica espressiva e artistica verso un pubblico eterogeneo che abbraccia i più adulti fan della prima ora, come le generazioni più giovani.

Sul palco tutti i brani dell’ultimo lavoro, ma, anche il meglio dei primi tre album Odio Pieno, Scienza Doppia H e Anima e Ghiaccio. Da Eppure Sono Qui a Noodles, da Sergio Leone a Polvere senza tralasciare i grandi classici come Quello che ti do, Il cielo su Roma o RM Confidential. Masito, Danno e DJ Baro saranno accompagnati per tutte le date dal tour dal campione di beatbox Aliendee.

Domenica 4 agosto

Dalle ore 19

Porto Antico di Genova

Calata Molo Vecchio 15 Magazzini del Cotone (modulo 5) – Genova

Ingresso euro 20