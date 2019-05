CIVediamo a Cornigliano Ligure: fiera, street food e intrattenimento

Domenica 2 giugno dalle ore 9 alle 20, appuntamento con “CIVediamo a Cornigliano Ligure” la fiera mercato organizzata dal CIV Cornigliano (Consorzio Commercianti Cornigliano Centro Di Via) in collaborazione con Pro loco Cornigliano Ligure e con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio VI – Genova Medio Ponente.

Programma:

Via Cornigliano

Bancarelle dei mercanti genovesi e sbarazzo dei commercianti.

Via Verona, via Vetrano, via Bertolotti

Food market.

Via Pellizzari

Banchi dei creativi, esibizione Associazione GS Cornigliano.

Piazza Rizzolio

Spazio bimbi con gonfiabili, truccabimbi e laboratori didattici.

La Pro loco Cornigliano Ligure sarà presente con il suo giornale IlCorniglianese Mensile e uno stand dove potrete degustare una frittura di acciughe.

Novità 2019:

Apertura delle Ville Storiche di Cornigliano con tour guidati a cura di Ascovil, l’associazione Ville di Cornigliano. Le visite cominceranno dalle 14.30 con ritrovo presso i Giardini Melis (villa Durazzo Bombrini farà parte del tour).

Parcheggio Gratuito presso Villa Durazzo Bombrini Cornigliano – Genova e CGIL Cornigliano

Servizio Bus Navetta Gratuito da Via Avio a Giardini Melis e da Via Hermada a Piazza Savio.

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a domenica 9 giugno.