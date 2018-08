Città Inferno: nel carcere femminile tra danza e recitazione

Genova. All’interno di una prigione vivono le protagoniste di questa storia, liberamente ispirata al film Nella Città, l’inferno di Renato Castellani, con Anna Magnani e Giulietta Masina. Assassine, fattucchiere, adultere e ladre seriali provenienti da tutta Italia e realmente esistite nelle pagine di cronaca nera dagli anni 40 a oggi sono costrette a occupare un ristrettissimo spazio vitale: una cella di 2m x2m.

Quando una ragazza innocente verrà sbattuta dentro per uno sbaglio, le detenute – come delle voci interiori – la condurranno a poco a poco verso la vita disperata della galera, segnando così il suo destino, non potendo capire la possibilità stessa dell’innocenza. Eccetto che sono donne. Sono donne anche loro. Hanno amato, e ameranno. Hanno un corpo o l’hanno avuto.

In Città Inferno danza e recitazione si mescolano in un racconto senza tempo ispirato alla vita del carcere femminile.

Inizio alle 20.30, biglietti a 14 euro.