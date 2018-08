Circuito Cinema al Ducale – Il cinema sotto le stelle a Palazzo Ducale

Genova. Una novità per l’estate genovese 2017, tutte le sere dal 7 luglio al 31 agosto, torna il CINEMA sotto le stelle, sul grande schermo, in quella che per molti è la piazza culturale della città: il Cortile Maggiore di Palazzo Ducale.

Sarà Circuito Cinema Genova, che del Cinema di qualità ha fatto il proprio manifesto, a offrire una selezione di film della stagione ai tanti genovesi che d’estate vanno in cerca di uno spazio aperto per trascorrere una piacevole serata all’ insegna dell’intrattenimento culturale.

Il calendario della rassegna Circuito CINEMA al DUCALE vuole offrire un panorama variegato di titoli che possa accontentare tutti i gusti del pubblico: cinefili, famiglie e anche i turisti con l’inserimento di alcuni successi proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il Programma dell’ARENA sarà suddiviso in due parti: dal 7 al 31 Luglio la prima; dall’1 al 31 Agosto la seconda!

Nella prima parte (7-31 luglio) l’Arena apre con due importanti eventi inaugurali: Venerdì 7 luglio proiezione speciale aperta a tutta la cittadinanza, con ingresso libero dello straordinario HUMAN di Yann Arthus-Bertrand; Sabato 8 luglio Nanni Moretti presenterà l’edizione restaurata dalla Cineteca Nazionale del suo “PALOMBELLA ROSSA” film del 1989.

La seconda parte prosegue poi con alcuni dei titoli più forti della stagione e due film documentari che rendono omaggio alle due esposizioni attualmente in corso a Palazzo Ducale: “Modigliani” (Appartamento del doge, fino al 16 luglio 2017) e la retrospettiva “Vivian Maier. Una fotografa ritrovata” (Loggia degli Abati, fino all’8 ottobre 2017) con le proiezioni, rispettivamente, del film di Mick Davis dedicato a Modigliani “I colori dell’anima” (domenica 16 luglio), e del documentario diretto da John Maloof e Charlie Siskel dedicato alla grande fotografa “Alla ricerca di Vivian Maier” (domenica 30 luglio). La seconda parte del programma che terminerà il 31 agosto (disponibile online dal 26 luglio su www.circuitocinemagenova.com) proporrà inoltre anteprime nazionali di film in uscita la prossima stagione e la presenza di altri importanti ospiti del mondo del Cinema.

Dopo la chiusura nel 2007 dell’arena di Villa Croce, già allora curata dallo staff di Circuito Cinema, ecco che “il Cinema sotto le stelle” ritrova finalmente nel centro città un’altra importante location.

Tariffe: intero € 6 | ridotto € 5 (Mani Movies Young, Campus, Cus, Family). Sono validi gli ABBONAMENTI Circuito Cinema Genova. Posti liberi non numerati.

Biglietteria. E’ possibile acquistare i biglietti: – online tramite il sito circuitocinemagenova.it al link http://ccgenova.18tickets.it/. – presso i cinema SIVORI (t. 010 5532054) e ODEON (t. 010 3628298) dalle ore 16:30 in poi. – presso la biglietteria dell’ARENA ESTIVA a Palazzo Ducale da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo (dal 7 luglio)

In caso di pioggia le proiezioni si terranno al Cinema SIVORI, Salita S. Caterina 12