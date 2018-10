CineTruogoli 2018 “Gli uomini e il mondo”

Il cineT 2018 a settembre è on tour nel quartiere di Prè. Impegnato, ma anche molto scanzonato. Fatto di cinema all’aperto, musica live, dj set e aperitivi. Con tante partecipazioni, dallo strettamente culturale all’infinitamente vinicolo. Dall’assolutamente outdoor al necessariamente sociale. Creando così un evento unico, fatto di inediti cine-documentari, musica dal vivo, aperitivi, beneficienza e grandi classici del cinema italiano, il tutto per mostrarvi la faccia del quartiere in cui operiamo, le tante realtà commerciali che lo animano e le bellissime piazze che lo compongono.

Il cineT on Tour vi porterà in tre piazze incastonate tra via Prè e via Balbi, tre perle che vi regaleranno un’indimenticabile “fine estate”.

“La nascosta” (piazza delle Marinelle). La prima in scena venerdì 14 settembre con una serata di musica dal vivo e beneficienza per la campagna Every Child is my Child in collaborazione con l’associazione La Staffetta. Swing, jazz e folk con Madame Belleville, Rebis, Giole Mazza e Susanna Roncallo. Buoni aperitivi, birrette e vini dalle accurate scelte di Mescite e a Bandeta

“La scoscesa”, piazza Truogoli. Doppio appuntamento 20 settembre e 4 ottobre, il primo interamente dedicato al tema Città incentrato su Genova con un film documentario che racconta la periferia, Digavox, Ugo Roffi presenterà il suolo lavoro al pubblico ed un corto di fiction che ha partecipato al Genova Film Festival, La semplicità delle cose buone; il secondo dal tema Natura con una prima visione tutta italiana sull’essere outdoor e il profondo rapporto tra uomo e natura attraverso le pratiche outdoor sostenibili, The clean approach – di Luca Albrisi e Alfredo Croce che parteciperanno entrambi alla serata per una breve intervista prima del film. Aperitivi, farinate e piatti della tradizione ligure a cura di I2Truogoli e Da o Tagiaen

“La internazionale” (piazza Vittime di tutte le mafie) in collaborazione con Abbey Hostel e l’associazione culturale Matrioske per una serata sul Migrare, che si terrà giovedì 27 settembre con la visione di un film che ci ricorda, con grande ironia, di esser stati un popolo di migranti, nel quale i protagonisti, l’Albertone nazionale e Claudia Cardinale, si destreggiano in una commedia degli anni ’70 dal indimenticabile titolo Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compagna illibata. Aperitivi, birrette e buon vino a cura di Mescite e a Bandeta.

VENERDI’ 14 / 9

prima tappa: p.zza delle Marinelle EVERY CHILD IS MY CHILD

ore. 19.00 CineAperitivo

a cura di Mescite & a Bandeta Dj Set

Live Music:

Madame Belleville – swing

Susanna Roncallo – folk

Gioele Mazza – bossa nova

Rebis – etnico popolare

Raccolta fondi per la campagna Every Child is My Child in collaborazione con l’Associazione La Staffetta

GIOVEDI’ 20 / 9

seconda tappa: p.zza Truogoli di s.ta Brigida CITTA’

ore 19.00 CineAperitivo

a cura di I 2 Truogoli & Da O Tagiean Dj Set

ore 20.45 CineTruogoli

documentario

Digavox (di Ugo Roffi) | ITA | 30 min

corto di fiction

La semplicità delle cose buone (di Sergio Schenone) | ITA | 15 min

al termine delle visioni incontro con i registri e gli sceneggiatori che hanno realizzato i due lavori.

GIOVEDI’ 27 / 9

terza tappa: p.zza Vittime di Tutte le Mafie MIGRARE

ore 19.00 CineAperitivo

a cura di Mescite & A Bandeta Dj Set

ore 20.45 CineTruogoli

Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compagna illibata (con Alberto Sordi e Claudia Cardinale di Luigi Zampa| ITA | 115 min

GIOVEDI’ 4 / 10

quarta tappa: ancora P.zza Truogoli NATURA

ore. 19.00 CineAperitivo

a cura di I 2 Truogoli & Da O Tagiean

Dj Set

ore 20.45 CineTruogoli

presentazione

EOFT [European Outdoor Film Tour]

documentario

The clean approach, essere outdoor (di Luca Albrisi – Alfredo Croce ) | ITA | 43 min

Il regista parteciperà alla serata per presentare il suo documentario

CineTruogoli è un evento del consorzio Vivere Santa Brigida, organizzato con la collaborazione dell’Associazione Culturale Matrioske, di Boni Sport & Associazione La Stafetta e realizzato grazie al patrocinio del Comune di Genova e Ascom Confcommercio.