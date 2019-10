Madrina d’onore la ballerina Maria Rovira, coreografa di “YULI – Danza e Libertà”, il pluripremiato film di Icíar Bollaín sulla vita del ballerino cubano Carlos Acosta, che aprirà l’edizione genovese del festival

Dal 22 al 27 ottobre ritorna al Cinema Cappuccini di Genova CinemaSpagna, Festival del cine español, evento organizzato dall’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia e da EXIT Media con il sostegno di AC/E, Instituto Cervantes di Milano ed Ente Spagnolo del Turismo a Milano.

Dopo aver celebrato a Roma la sua 12ª edizione, il Festival si trasforma come sempre in manifestazione itinerante, con un ricco programma di pellicole mai distribuite in Italia e incontri con i protagonisti del miglior cinema spagnolo di qualità. Il festival percorre la penisola da nord a sud, toccando venti città italiane.

Sarà la ballerina e coreografa spagnola Maria Rovira a inaugurare martedì 22 ottobre alle 21.15 il festival che porterà a Genova – grazie alla media partnership della RAI e alla collaborazione di Arci Genova, Cinema Cappuccini, Mibac, Miur e Teatro della Tosse – “YULI – Danza e Libertà”, l’ultimo lavoro della regista Icíar Bollaín sulla vita del ballerino cubano Carlos Acosta.

A dialogare con la coreografa saranno Elvira Bonfanti, storica della danza e Coordinatrice delle relazioni esterne per Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, e Marina Petrillo, direttore artistico di Resistere e Creare, rassegna internazionale di danza del Teatro della Tosse giunta alla sua V edizione.

Il film – scritto dallo sceneggiatore Palma d’Oro Paul Laverty, sodale collaboratore di Ken Loach da La canzone di Carla in poi – sarà proiettato durante il mese in cui si celebra la Cultura Cubana nel mondo. L’opera narra l’incredibile parabola del ballerino cubano, che da piccolo rifiutava la disciplina della danza. Obbligato dal padre, che voleva dargli un’opportunità per voltare le spalle alla povertà che attanagliava Cuba dopo decenni di embargo, Yuli giunge al successo mondiale divenendo un performer paragonato per grazia e capacità tecniche a miti quali Nureyev e Baryshnikov.

Il programma del Festival – diretto da Federico Sartori e Iris Martin Peralta – propone, fino al 27 ottobre, una selezione dei film tra i più amati e premiati dell’ultima stagione cinematografica spagnola: titoli che riflettono al meglio modelli produttivi totalmente diversi tra loro, ma accumunati da un preciso filo rosso fatto di qualità e libertà espressiva al servizio del racconto filmico. Le produzioni in calendario sono cinque: “YULI – Danza e Libertà” di Icíar Bollaín (Spagna/UK/Germania/Cuba 2018), premiato per la miglior sceneggiatura a San Sebastian; “Carmen y Lola” (Carmen e Lola) di Arantxa Echevarría (Spagna 2018), che ha ricevuto il premio Goya come miglior opera prima e per la migliore attrice non protagonista (Carolina Yuste) ed è stato applaudito al Quinzaine des Réalisateurs 2018 del Festival di Cannes; “Las Distancias” (Le distanze) di Elena Trapé (Spagna 2018), che ha trionfato al festival di Malaga 2018 aggiudicandosi i premi per il miglior film, la migliore regia e la migliore attrice protagonista; “Muchos Hijos, un mono y un castillo” (Molti figli, una scimmia e un castello) di Gustavo Salmerón (Spagna 2018), campione d’incassi in patria, premio Goya 2018 come miglior documentario e miglior film al festival internazionale di Karlovy Vary; “Matar a Jesús” (Uccidere Jesus) di Laura Mora (Colombia 2018), che ha riscosso grande successo al festival di San Sebastian: New Directors Award e premio del pubblico giovane.

L’immagine ufficiale dell’12/a edizione di CinemaSpagna 2019 è opera di Esteban Villalta Marzi, artista italo-spagnolo di fama internazionale che tra gli anni Ottanta e Novanta è diventato un membro attivo del movimento artistico “Movida Madrilena”, confermandosi come uno dei maggiori esponenti della Pop Art europea.della celebre fotografa Isabel Muñoz (World Press Photo Award).

Tutte le proiezioni di CinemaSpagna sono in versione originale con sottotitoli in italiano.

PROGRAMMA

MARTEDÌ, 22 OTTOBRE

ORE 21:15

EVENTO SPECIALE D’APERTURA

YULI – DANZA E LIBERTA’ di Icíar Bollaín (Spa/UK/Ger/Cuba, 115’)

+ Incontro con María Rovira, la coreografa del film.

MERCOLEDÌ, 23 OTTOBRE

Ore 10:30 (proiezione riservata alle scuole)

YULI – DANZA E LIBERTA’ di Icíar Bollaín (Spa/UK/Ger/Cuba, 115’)

+ Incontro con María Rovira, la coreografa del film.

Ore 16:00

MATAR A JESUS di Laura Mora (Spa, 95′)

Ore 21:15

MUCHOS HIJOS UN MONO Y UN CASTILLO di Gustavo Salmeron (Spa, 90’)

GIOVEDÌ, 24 OTTOBRE

Ore 19:00

LAS DISTANCIAS di Elena Trapé (Spa, 100’)

Ore 21:15

CARMEN Y LOLA di Arantxa Echevarría (Spa, 100’)

VENERDÌ, 25 OTTOBRE

Ore 19:00

CARMEN Y LOLA di Arantxa Echevarría (Spa, 100’)

SABATO, 26 OTTOBRE

Ore 17:45

LAS DISTANCIAS di Elena Trapé (Spa, 100’)

Ore 19:45

MATAR A JESUS di Laura Mora (Spa, 95′)

DOMENICA, 27 OTTOBRE

Ore 21:15

YULI – DANZA E LIBERTA’ di Icíar Bollaín (Spa/UK/Ger/Cuba, 115’)