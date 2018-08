Cinema all’aperto a Palazzo Ducale

Genova. Torna l’arena estiva a Palazzo Ducale. Il salotto culturale della città per il secondo anno consecutivo ospita “Cinema sotto le stelle”, una rassegna di film di qualità organizzata da Circuito Cinema Genova in collaborazione con Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. Dal 6 al 30 luglio sono in programma ventidue film da vedere sotto le stelle, tra le colonne del cortile maggiore di Palazzo Ducale. Un ambiente unico in pieno centro città. Ogni sera un titolo diverso, con alcuni appuntamenti speciali: tre serate con ospiti, due dedicate alla pittura, un documentario sul mare firmato da Jean-Michel Cousteau con ingresso libero, una proiezione in lingua originale francese.

Nell’estate del 2017 l’esordio di Circuito Cinema al Ducale, è stato accolto con grande interesse e un’ottima partecipazione: 7883 spettatori in 47 serate e ben 17 tutto esaurito.

Il calendario, diviso in due parti, è stato concepito con l’idea di offrire un panorama variegato in grado di accontentare tutti i gusti del pubblico: cinefili, famiglie e anche i turisti di passaggio in città.

La prima parte del programma si estende dal 6 al 30 luglio (ore 21,30), la seconda dal 1 al 30 agosto (ore 21,15). I posti a sedere sono 200.

Il ciclo si inaugura venerdì 6 luglio con La casa sul mare di Robert Guédiguian: in una villa affacciata sul mare di Marsiglia tre fratelli si ritrovano attorno all’anziano padre. Sabato 7 luglio, proiezione speciale a ingresso libero per il documentario Le meraviglie del mare di Jean-Michel Cousteau e Jean-Jacques Mantello: il figlio di Jacques Cousteau, leggendario esploratore e cineasta del sesto continente, per tre anni ha ripreso la vita sott’acqua insieme ai figli Celine e Fabien, in viaggio dalle isole Fiji alle Bahamas. Domenica 8 luglio, prima serata con ospiti, realizzata in collaborazione con Cine Comics e Porto Antico: i registi Damiano e Fabio D’Innocenzo parleranno del loro film La terra dell’abbastanza (vietato ai minori di 14 anni), sulla storia di due ragazzi che investono e uccidono per sbaglio un boss mafioso finendo in un vortice pauroso. Martedì 10 luglio, immersione nella “Grande Arte” con Loving Vincent, un film d’animazione davvero unico: interamente dipinto su tela, ricostruisce la vita e il genio di Van Gogh attraverso lo sguardo del fratello Theo. Venerdì 13 luglio, in una serata realizzata in collaborazione con Istituto Luce-Cinecittà, il regista Massimo Martella e la storica dell’arte Giovanna Rotondi Terminiello presentano Nel nome di Antea. Il documentario racconta il salvataggio rocambolesco delle opere d’arte italiane durante la seconda guerra mondiale, riuscito grazie allo zelo e al coraggio di un gruppo di giovani funzionari di Belle Arti, tra cui Pasquale Rotondi, il padre di Giovanna, ex sovrintendente ai Beni Artistici della Liguria. Martedì 17 luglio, proiezione in lingua originale francese di Visages villages della regista Agnès Varda, che ha percorso la Francia rurale in cerca di volti e storie dimenticate. Grande attesa per i due bravissimi e stralunati protagonisti-autori di Parigi a piedi nudi, Fiona Gordon e Dominique Abel, che mercoledì 18 luglio incontrano il pubblico dopo la proiezione del film. La seconda serata dedicata alla “Grande Arte”, martedì 24 luglio, prevede Caravaggio. L’anima e il sangue, un viaggio nella grandezza di Michelangelo Merisi accompagnati da un eccezionale cicerone, Manuel Agnelli, il cantante degli Afterhours.

Gli altri titoli sono una scelta dei film più apprezzati nel corso della stagione, da Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, a L’ora più buia con Gary Oldman nei panni di Churchill, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino (Oscar 2018 per la sceneggiatura), l’immaginifico La forma dell’acqua di Guillermo del Toro, Tre manifesti a Ebbing. Missouri con la prova magistrale di Frances McDormand (Oscar 2018 come migliore attrice protagonista), L’insulto di Ziad Douieri per capire quanto è difficile diventare davvero tolleranti.

La seconda parte del programma che terminerà il 31 agosto (disponibile online dal 26 luglio su www.circuitocinemagenova.com) proporrà inoltre anteprime nazionali di film in uscita la prossima stagione, tra cui Il maestro di violino, Ant-Man & The Wasp, Mamma mia! Ci risiamo.

tariffe

intero € 7 | ridotto € 6 (Many Movies Young, Campus, Family) | Eventi La Grande Arte € 8

Sono validi gli ABBONAMENTI Circuito Cinema Genova

Biglietteria

Ė possibile acquistare i biglietti:

– online tramite il sito circuitocinemagenova.it

– presso i cinema SIVORI (t. 010 5532054) e CORALLO (t.010-8687408) dalle ore 17 in poi

– presso la biglietteria dell’ARENA ESTIVA a Palazzo Ducale da mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo (dal 6 luglio)

info

t. 010 583261 | info@circuitocinemagenova.it | www.circuitocinemagenova.com

In caso di pioggia le proiezioni si terranno al Cinema SIVORI, Salita S. Caterina 12