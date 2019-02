Cine&Comic Fest 2019 a Genova

Anche quest’anno nell’ambito della rassegna estiva Genova Porto Antico EstateSpettacolo torna al Porto Antico di Genova CINE&COMIC FEST con la sua terza edizione.

Tante le novità, a partire dal nuovo ruolo di Michele Rech, in arte ZEROCALCARE, che quest’anno non solo realizzerà l’immagine di CINE&COMIC FEST – come già per le passate edizioni – ma contribuirà alla direzione artistica della manifestazione e andrà ad affiancare Giorgio Viaro curando gli incontri legati al mondo del fumetto.

Cresce poi la durata del Festival, cha passa da 5 a 7 giorni di incontri, anteprime cinematografiche e spettacoli. L’appuntamento è dal 3 al 10 luglio, per un festival interamente dedicato a cinema e fumetto e alle reciproche connessioni e contaminazioni.

Gli incontri con gli artisti e le proiezioni si terranno nelle varie location del Porto Antico di Genova, nel cuore della città: nel teatro all’aperto (e coperto) della Piazza delle Feste, nel suggestivo spazio della fortezza storica di Porta Siberia, nella multisala The Space Cinema. Inoltre, dopo la prima esperienza del 2018, anche per il 2019 sono in programma collegamenti e iniziative condivise con il Palazzo Ducale di Genova.

Presto tutte le altre novità della terza edizione.

CINE&COMIC FEST è un progetto realizzato dalla società Porto Antico di Genova con il patrocinio del Comune di Genova e della Regione Liguria. Ne cura la direzione artistica Giorgio Viaro, giornalista e critico cinematografico, affiancato da Zerocalcare.

L’appuntamento fa parte della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo, che da ormai vent’anni anima le serate dell’estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso anche cinema.