Cibo e musica: due arti che si incontrano”

Una serata dedicata alla musica di Fabrizio De André. nell’ambito della rassegna IL CIBO E LE SUE MEMORIE, manifestazione che raggruppa incontri ed eventi dedicati al racconto in cucina, alla tradizione a tavola accompagnate da esperti in arte, musica e storia della gastronomia, grazie alla collaborazione tra la onlus Cooperativa Solidarietà e Lavoro, da più di 30 anni attiva sul territorio per la promozione e il supporto dell’inserimento nel mondo del lavoro e Eataly Genova, che diventa location d’eccellenza di una serie di incontri artistico-culturali.

Cibo e Musica dedicata a De Andrè è una serata che vedrà una serie di interventi a cura della dott.ssa Laura Monferdini, curatrice del museo viadelcampo29rosso – Casa dei cantautori genovesi, accompagnata dal musicista Matteo Troilo e dalla violinista Benedetta Bollo, in abbinamento a ricette originali pensate dallo chef Marco Visciola de Il Marin.