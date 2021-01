“Ciak si suona”: le più belle colonne sonore con la Camerata Musicale Ligure

Genova. Nell’ambito della stagione “Lunaria a Levante” di Lunaria Teatro domenica 14 marzo alle ore 16 dal Teatro Emiliani di Nervi su Facebook la Camerata Musicale Ligure si esibisce nel concerto “Ciak si suona” con Giovanni Sardo al violino, Marco Moro ai flauti, Simone Mazzone alla chitarra e José Scanu maestro concertatore.

Lo spettacolo proporrà le più belle colonne sonore del cinema, da Ennio Morricone, che rievoca le atmosfere degli spaghetti western di Sergio Leone, a Nicola Piovani con “La vita è bella”. Passando attraverso film come “Il padrino” e “Il Gattopardo” la musica evoca l’immagine dentro di noi spettatori.

La Camerata Musicale Ligure si è costituita a Imperia nel 1988 sotto la guida di José Scanu. In trent’anni di attività concertistica è stata invitata da numerose istituzioni italiane ed estere. Ha all’attivo centinaia di concerti e decine di brani in programma con un vasto repertorio dal barocco alla musica leggera.

Diverse le dirette e la presenza in programmi per Radio Rai sulla prima, seconda e terza rete radiofonica nazionale, su RaiTre, Mediaset (Canale 5 e Rete 4) e per numerose emittenti private nazionali e regionali. Numerosi i premi e riconoscimenti.