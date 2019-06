‘Chips&Salsa: Giornalismi digitali, interattivi, mediterranei’ è l’evento internazionale dedicato alle nuove forme di informazione digitale che si tiene venerdì 14 giugno all’Auditorium dell’Acquario di Genova (ore 9-18, ingresso libero previa registrazione qui). All’iniziativa, che si svolge lungo tutto l’arco della giornata, parteciperanno giornalisti italiani e stranieri che da anni sperimentano nuove tecnologie e formati digitali per informare in modo più approfondito e coinvolgente, come Jeremy White del New York Times, uno degli autori dell’inchiesta che il quotidiano americano ha dedicato alla caduta del Ponte Morandi, e molti altri.

Obiettivo dell’evento è mostrare agli addetti ai lavori ma anche a ogni cittadino in quanto ‘fruitore’, le nuove frontiere dell’informazione digitale e fornire strumenti e formazione per padroneggiare queste tendenze, portando Genova al centro del dibattito sul futuro giornalismo in un momento storico in cui i modelli di business tradizionali sono in crisi.

L’innovazione investe il giornalismo a tutti i livelli, dalle grandi inchieste internazionali alla cronaca locale passando per i freelance. Alessia Cerantola, giornalista investigativa italiana, svelerà il dietro le quinte dei Panama Papers, una delle più importanti inchieste transnazionali mai condotte. Pablo Leon Sanchez, del quotidiano spagnolo El Pais, presenterà i suoi reportage realizzati con video a 360 gradi. Marianna Bruschi che dirige il Visual Lab del Gruppo Editoriale Gedi, ci racconterà di che cosa significa guidare un team composto da giornalisti, designer, videomaker e sviluppatori che lavorano insieme per sperimentare nuovi linguaggi di informazione.

La sezione pomeridiana dell’evento sarà dedicata agli strumenti digitali che oggi possono essere utili ai giornalisti e a chiunque si occupi di comunicazione online. Nicola Bruno (effecinque), esperto di fact-checking, presenterà alcune soluzioni per verificare le informazioni e smascherare le fake-news. Clara Attene (Google News Lab) terrà un workshop su Flourish, strumento gratuito per la visualizzazione dei dati. Simone Pieranni (il manifesto) ci porterà nel mondo della scrittura di podcast giornalistici mentre Carola Frediani, giornalista genovese specializzata in cyber-sicurezza, racconterà come si lancia e si cura una newsletter giornalistica di successo, come la sua Guerre di Rete. Mattia De Rosa (Microsoft) illustrerà strumenti di analisi dei dati che possono essere efficacemente impiegati in ambito giornalistico.

L’iniziativa è ispirata dal lavoro del giornalista genovese esperto di nuove tecnologie Franco Carlini (1944-2007), al quale è dedicata anche la speciale conferenza ‘Dalla biofisica ad Internet: Franco Carlini tra ricerca e giornalismo’, in programma giovedì 13 giugno alle ore 17,30 a Palazzo Imperiale (Piazza Campetto), aperta alla città come momento informale di ricordo da parte di alcuni dei colleghi che con lui condivisero il lavoro di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L’evento offre 10 crediti formativi ai giornalisti iscritti all’Albo (professionisti e pubblicisti, registrazioni per giornalisti al link: https://sigef-odg.lansystems.it/Sigefodg/) .

Sponsor e partner

‘Chips&Salsa: Giornalismi digitali, interattivi, mediterranei’ è un’idea dell’agenzia giornalistica genovese effecinque ed è organizzato dalla stessa effecinque e dall’agenzia formicablu. L’evento si avvale di Google News Initiative come main sponsor; di Microsoft e di Fondazione Ansaldo come sponsor.

Costa Edutainment, C-Way, GenovaFA, Palazzo Imperiale-Saloni delle Feste, AIWC Genoa Onlus, l’Agenzia Consolare degli Stati Uniti, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) sono i partner dell’evento.

Comune di Genova, Regione Liguria, CNR, Ordine dei Giornalisti di Genova e della Liguria, Ferpi, Università degli Studi di Genova hanno offerto il loro patrocinio.

“La Google News Initiative (GNI) rappresenta un’importante pietra miliare nei 15 anni di impegno da parte di Google verso l’industria dei media. La GNI mette insieme tutto quello che facciamo con il comparto – attraverso prodotti, partnership e programmi – per aiutare a costruire un futuro più solido per il giornalismo. Puoi trovare maggiori informazioni qui. Il nostro Training Center online rappresenta una nuova casa per i giornalisti che vogliono imparare a usare una serie di strumenti digitali nella loro attività di raccolta di informazioni e di visualizzazioni: g.co/newstraining”

(Google News Initiative)

Tutte le informazioni sul sito dell’evento: https://chipsandsalsa.it

Registrazioni generali: http://bit.ly/CS2019-register