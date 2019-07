Chiavari, torna la rassegna di cinema all’aperto nella struttura di Colmata

IL CINEMA D’ESTATE… ALL’APERTO

A MALI ESTREMI, RIDI E RIMEDI

Le frontiere, i muri, le differenze, gli esseri umani

Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Chiavari organizza una rassegna di cinema estivo all’aperto presso la tensostruttura di Colmata mare. Grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura, CIMA Prod Srl, casa di produzione cinematografica chiavarese, il Festival del Cinema Latino Americano di Trieste, EMC Distribuzione-01 Distribution e il Circolo del Cinema Lamaca Gioconda.

Quattro i film selezionati, destinati a giovani e non, scelti per ridere e sorridere, lasciando però spunti di riflessione. Sarà Daniele Lazzarin ad introdurre gli spettacoli e le guest star abbinate alle diverse serate: Marco Pollini, produttore veronese e regista del primo film in cartellone, Valeria Corciolani, al cui libro si deve l’idea del titolo della rassegna, e l’irrinunciabile amico Oreste De Fornari.

«Il tema lo abbiamo raccolto dalla realtà che ci circonda: ovunque dibattiti, discussioni, litigi – a volte solo per audience – sull’inclusione… Quale migliore cosa allora che un vademecum di rimedi divertenti e affettuosamente provocatori? Dal riscatto di Lola, Irina e Carmen, all’ora e trentadue minuti di Paolo/Piff; dall’imprevedibile caos di Claude e Marie impegnati in integrazioni impossibili nella ricca California che in un giorno qualsiasi si sveglia senza messicani. Tutti insieme, nello schermo e fuori dallo schermo, in un momento collettivo comune che è il senso del cinema. Con due peculiarità che, come liguri, ci appartengono da sempre: il mare e l’ironia pragmatica. Entrambi grandi agitatori. Buona visione e vi aspettiamo!» dichiara Lodovica Marini, Circolo del Cinema Lamaca Gioconda.

Chiude il vicesindaco e assessore alla Cultura Silvia Stanig «Dopo il grande successo dello scorso anno, riparte la rassegna di cinema all’aperto. Momenti di aggregazione e condivisione attesi dal pubblico chiavarese e molto apprezzati dai nostri ospiti: occasioni di crescita e incontro per riflettere e ridere insieme. Grazie a Lamaca Gioconda e a Cima Prod che costantemente collaborano con la nostra città attraverso iniziative davvero importanti».

IL PROGRAMMA

Le proiezioni inizieranno alle 21.30 e saranno precedute dalla presentazione di Daniele Lazzarin. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Venerdì 26 luglio Le badanti, Marco Pollini, Italia 2015, 105’

Daniele Lazzarin ft Marco Pollini

Domenica 4 agosto Momenti di trascurabile felicità, Daniele Lucchetti, Italia 2019, 93’

Daniele Lazzarin ft M.Lodovica Marini

Sabato 10 agosto Non sposate le mie figlie 2, Philippe de Chauveron, Francia 2015, 99’

Daniele Lazzarin ft Valeria Corciolani

Venerdì 16 agosto Un dia sin Mexicanos/Un giorno senza messicani, Sergio Arau,

Usa/Messico/Spagna 2004, 100’ Daniele Lazzarin ft Oreste De Fornari