Chiavari Summer Danza con Thala

Il brand dancewear ancora a fianco della manifestazione che promuove, sostiene e diffonde la cultura della danza. Cinque giorni di stage ed eventi al Palazzetto dello Sport. Dal 25 al 29 luglio Chiavari torna capitale della danza e Thala risponde presente. Dopo la partnership delle scorse settimane con ​Genova In Danza ​al ​Teatro Carlo Felice​, il brand ideato da ​Federica Ottone​ si sposta nel Tigullio.

“​Dove c’è danza c’è Thala – sorride la stilista – ​Cerchiamo sempre di seguire gli eventi che rappresentano al meglio i valori e la filosofia di questa meravigliosa disciplina e che la celebrano in maniera univoca, senza distinzioni tra stili. Thala è una linea che può essere indossata sia da chi pratica la danza classica che da chi si cimenta nell’ hip hop; al termine del concorso premieremo con un nostro kit i migliori solisti per ogni categoria”.

E il ​Chiavari Summer Dance Festival è sicuramente tra questi. Cinque giorni di stage, tre sale con settanta lezioni in programma, divise in ​Percorso Street e ​Percorso Danza con docenti di grande prestigio tra cui spiccano ​Luca Masala (Direttore dell’Accademia di Montecarlo), ​Alessandra Celentano (insegnante di danza classica ad Amici di Maria De Filippi), ​Alex Atzewi ​(ballerino e coreografo tra i più apprezzati al mondo) e ​Sponky (ballerino e coreografo per importanti artisti del panorama internazionale tra cui Sean Paul, Mariah Carry e Britney Spears).

Thala sarà presente per tutta la durata dell’evento con un ​temporary store in cui sarà possibile provare e acquistare i capi appartenenti alla nuova collezione fitness oltre a capi esclusivi studiati appositamente per l’evento, con una testimonial d’eccezione: la fashion blogger e influencer Federica Ferraro (con 110 mila followers su Instagram e con all’attivo collaborazioni con prestigiosi marchi internazionali), chiavarese doc e nuovo volto “moda” del brand.