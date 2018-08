Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno torna Chiavari Summer Dance Festival, una manifestazione di danza creata con lo scopo di promuovere, diffondere e sostenere la cultura della danza. L’organizzazione dell’evento è curata dall’équipe formata da Rina Cilotti, Grazia Tringale e Silvia Rocca con Riccardo Raibaudo, Carlotta Lanata e Michael Fuscaldo dell’ “ASD – Chiavari Benessere Body Center”, in collaborazione con il Comune di Chiavari e il supporto di CSI ( Centro Sportivo Italiano).

5 giorni di Stage, 3 Sale con 70 Lezioni in programma, divise in Percorso Street e Danza con docenti di grande prestigio come:

-LUCA MASALA Direttore dell’Accademia di Monaco di Montecarlo

-ALESSANDRA CELENTANO insegnante di danza classica nota trasmissione Amici di Maria de Filippi

-ALEX ATZEWI Danzatore, coreografo e insegnante di Danza contemporanea tra i più apprezzati in Italia e nel mondo, Direttore artistico dell’Atzewi Dance Company.

-SPONKY Ballerino e coreografo per importanti artisti dello spettacolo mondiale quali: R.Kelly, B2K, N’Sinc, Sean Paul, BackstreetBoys, Mariah Carry, Britney Spears; e molti altri…

Gli allievi di tutta Italia avranno occasione di studiare con maestri di fama internazionale, per poi confrontarsi in concorsi aperti a tutte le scuole di danza. Ogni sera sono in programma diversi eventi, a partire dal Galà di apertura con uno spettacolo di danza contemporanea a cura de l’ATZEWI DANCE COMPANY, diretta dal coreografo internazionale Alex Atzewi.

Non mancheranno, come le scorse edizioni, le feste sul mare. L’intento della manifestazione è quello di “dar vita” ad una settimana itinerante di attività oltre la danza, generare un ritorno economico anche per le attività ricettive – commerciali della zona e coinvolgere il pubblico, la cittadinanza il più possibile.

Per gli spettacoli è necessario avere un invito, pertanto è necessario rivolgersi al 3479163238.

Programma

Da MERCOLEDI’ 25 a DOMENICA 29 LUGLIO

Dalle 9:00 alle 19:00 presso il Palazzetto dello Sport di Chiavari, in Via Per Maxena

STAGE

Percorso Danza: Classico-Contemporaneo-Moderno-Passo A Due-Sbarra A Terra Percorso Street: Hip Hop-New Style-Poppin-Lockin-Raggajam- Waackin-Breakin

MERCOLEDI’ 25 LUGLIO

Ore 21:00 presso Palazzetto dello Sport di Chiavari, in Via Per Maxena

SPETTACOLO NARCYSUS

della Compagnia Internazionale di Contemporaneo ATZEWI DANCE COMPANY

con la straordinaria partecipazione di Marco Agostino, Petra Conti, Davit Galstyan; Beatrice Carbone, Alekseij Canepa, Daniele Rommelli, Alex Atzewi

VENERDI’ 27 LUGLIO E SABATO 28 LUGLIO

Ore 19:00 circa presso Palazzetto dello Sport di Chiavari, in Via Per Maxena

CONCORSO DI DANZA CLASSICA-CONTEMPORANEA-MODERNA

Per solisti, duetti e gruppi: in regalo trofei, premi in denaro e numerose borse di studio

SABATO 28 LUGLIO

ORE 20.30 circa presso Palazzetto dello Sport di Chiavari TENSOSTRUTTURA in Via Per Maxena

SUMMER CREW CONTEST

Beach Party: dopo la giornata di lezioni tutti al mare in costume per una grande festa sul mare

DOMENICA 29 LUGLIO

Dalle ore 17 selezioni presso il Palazzetto dello Sport; dalle ore 21 semifinali e finali in Piazza Gagliardo, Chiavari CONTEST – mixed style 2vs2, breakin 2vs2. In palio borse di studio, gadget e premi in denaro.