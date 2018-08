Chiavari in giallo, appuntamento con Massimo Ansaldo e “Padre Brown”

Chiavari. “Un prete cattolico-romano di statura bassissima, che veniva da un villaggetto dell’Essex (…) Quel pretucolo era proprio l’essenza delle pianure dell’Essex: aveva un viso rotondo e inespressivo come gnocchi di Norfolk, gli occhi incolori come il mare del Nord, e recava parecchi involti di carta scura, che non riusciva a tenere riuniti. (…) Aveva un grosso ombrello malandato che gli cadeva di continuo”. È la prima apparizione di padre Brown nel racconto La croce azzurra, così descritto dal suo autore, Gilbert Keith Chesterton. Era l’anno 1911, il racconto apparve su di una rivista inglese e successivamente fu raccolto ne L’innocenza di padre Brown (The Innocence of Father Brown), e fu la prima apparizione di una lunga, fortunata serie. Presbitero e acuto investigatore, protagonista di oltre cinquanta racconti gialli, in Italia padre Brown è noto soprattutto attraverso l’interpretazione di Renato Rascel nella miniserie televisiva I racconti di padre Brown.

Il quinto appuntamento della seguitissima rassegna “Chiavari in giallo”, ideata e condotta da Enrico Rovegno e Miro Gatti, vedrà protagonisti proprio padre Brown, interpretato da Gatti e Marco Ansaldo, avvocato e giallista, che ha scelto il detective con la tonaca per farsi mettere al torchio e confessare la propria irrinunciabile passione per la scrittura e il noir. L’interrogatorio avverrà, venerdì alle ore 17, nella sala Ghio Schiffini della Società Economica.

Chi è Massimo Ansaldo

Nato nel 1959 a Varazze, vive attualmente a La Spezia. Oltre a esercitare la professione di avvocato sia a Genova sia a La Spezia, ha collaborato con diverse associazioni culturali . E’ cofondatore dell’associazione culturale Chersterton’s cigars and spirits club di La Spezia, da cui si capisce la scelta di farsi interrogare dal più improbabile degli investigatori, creato dalla penna dell’autore inglese. Nel 2014 Ansaldo ha pubblicato con la casa editrice Leucotea Project il libro “Macerie”, un giallo ricco di colpi di scena che mostrano al lettore come ogni persona sia alla ricerca di qualcosa che renda la loro esistenza più significativa e reale.