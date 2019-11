Per “La Domenica delle Famiglie” Domenica 24 novembre 2019 alle ore 10.30 e 15.30 la Cooperativa Solidarietà e Lavoro propone “Chi è la più bella del Castello?”, una divertente caccia all’indizio per scoprire l’identità della …. più bella del castello, per poi mettersi in posa con lei o come lei..per un artistico selfie!

Durata: 1 ora e mezza, gruppi massimo da 25 pax

Orario: visite accompagnate ore 10.30 – 15.30

Costo: 6,00 € a partecipante (dai 5 anni in su)

E’ necessaria la prenotazione tel. 0102723820; mail biglietteriadalbertis@comune.genova.it