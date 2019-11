Chi è la più bella del castello?\" - visita enigmistica per famiglie

Una visita enigmistica da vivere adulti e bambini insieme, attraverso le suggestive sale del Castello D’Albertis, dimora storica dalle mille curiosità!

Occorrerà superare prove e indovinelli per ritrovare le generalità della più bella del castello, per poi mettersi in posa con lei o come lei..per un artistico selfie!

INFO

Durata: 1 ora e mezza, gruppi massimo da 25 pax

Orario: visite accompagnate ore 10.30 – 15.30

Costo: 6,00 € a partecipante (dai 5 anni in su). E’ necessaria la prenotazione.