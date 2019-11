CertOsa Quartiere Condiviso – Iniziative di Natale

Dopo l’avvio con successo di “CertOsa Quartiere Condiviso” nei giorni 31 ottobre e 14 novembre, le iniziative del progetto, che coinvolge cittadini e associazioni del quartiere di Certosa con attività sociali e culturali, continuano in vista del Natale.

“CertOSA IN ROSA”, “PREPARIAMOCI AL NATALE” e “FESTA DI NATALE” sono i prossimi appuntamenti. Protagonisti saranno gli abitanti del quartiere, negli spazi del Mercato Comunale, a pochi passi dal capolinea della Metro di Brin.

• Sabato 30 novembre alle 17.00 “CertOSA in ROSA”. Tea time a base di thè alla cannella e biscotti. Le associazioni e le donne della Valpolcevera si incontrano per scambiare idee e progetti e per promuovere il no alla violenza e i diritti delle donne, ricordando la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25novembre. Parteciperanno Associazione Sc’Art!, UDI Unione Donne Italiane, COLIDOLAT Coordinamento Donne Latino Americane, Associazione Pandora, Cooperativa Sociale ASCUR. Sarà presentato il progetto “Creazioni al fresco” di inclusione sociale e lavorativa a cura dell’Associazione Sc’Art!

• Giovedì 5 e giovedì 12 dicembre alle 16.30 “PREPARIAMOCI AL NATALE”. Letture e laboratori creativi per bambini e famiglie. Riciclo e fantasia per realizzare un albero speciale.

• Sabato 14 dicembre alle 17.00 “FESTA DI NATALE”. Tea time, il thè del Natale e giochi per bambini. Alle ore ore 18.00 Coro Popolare della Maddalena , il coro multietnico nato nel Centro Storico di Genova, diretto dalle cantanti Flavia Barbacetto e Giua, con il musicista Stefano Cabrera. Alle ore 19.00 brindisi offerto dall’Enoteca Regionale della Liguria.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero.

Gli obiettivi principali del progetto “CertOSA Quartiere Condiviso” sono, attraverso la riscoperta del senso civico e del valore della comunità, quelli di favorire l’aggregazione sociale, di avvicinare centro e periferia urbana, di organizzare eventi e iniziative culturali che possano incuriosire le persone, renderle partecipi e coinvolgerle.

Il progetto è vincitore del Bando Civica di Compagnia di San Paolo ed è animato da decine di enti e associazioni di cui è capofila l’Associazione culturale Chance Eventi Suq Genova.

I Partner sono il Comune di Genova -Assessorato al Commercio e Artigianato, il Municipio V Valpolcevera, la Cooperativa Sociale A.S.C.U.R., l’Associazione Meglio Insieme Onlus e la Casa del Migrante Ecuadoriano in Liguria e il Consorzio Mercato Comunale Certosa.