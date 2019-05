Cerimonia di consegna del IV Premio “Ugo Sanguineti”

Venerdì 31 maggio alle ore 17 presso il Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti verrà assegnato il Premio “Ugo Sanguineti”, concorso finalizzato a sostenere la formazione artistica e promuoverne l’eccellenza in memoria dell’artista. In concomitanza aprirà al pubblico la mostra “Otto disegni” di Ugo Sanguineti, introdotta da un testo critico di Alessandra Gagliano Candela (l’esposizione è visitabile fino al 13 luglio dal martedì al sabato in orario 14:30 – 18:30).

Giunto alla sua quarta edizione grazie alla generosità della signora Saveria Vitalone Sanguineti che ne ha permesso l’avvio e il proseguo, il Premio prevede una borsa di studio nel campo delle arti figurative, visive, digitali e scenografiche a favore dei giovani studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. I vincitori ex aequo della borsa di quest’anno sono Alessandra Ciniselli, Luca Del Torto, Davide Tavino.

I disegni di Ugo Sanguineti, eseguiti per la maggior parte negli anni Settanta del Novecento, mostrano nella raffinata resa del chiaroscuro, costruita attraverso l’intreccio dei segni, l’esercizio quotidiano di un’artista che intrattiene con l’incisione un rapporto intimo e privilegiato. Accompagnati da una parola o una frase, i lavori suggeriscono lo sguardo attento e critico con il quale Sanguineti ha osservato il suo tempo rendendo, tuttavia, la sua riflessione, testimonianza di vizi e difetti eternamente ricorrenti.