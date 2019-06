Centro Estivo in Inglese a Genova

Genova. Siamo un’associazione culturale che organizza corsi di lingua straniera e durante l’estate ci dedichiamo ai bambini proponendo degli originali centri estivi nella nostra sede in centro a Genova.

Ne abbiamo uno dedicato alla scuola primaria che vuole far immergere i bambini in un’atmosfera inglese facendo però attività di vario genere, dalle sportive a quelle culturali o creative. Ogni settimana il programma è diverso e originale, cerchiamo attività che i bambini non hanno mai provato o non conoscono per sperimentare nuove esperienze.